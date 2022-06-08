Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!

Bu saatlerde kullanıyorsanız tehlike altındasınız

Kanser, her geçen gün büyüyen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bilim insanları kanser tedavisiyle ilgili önemli gelişmeler kaydetmiş olsa da insanlığa karşı en büyük tehditlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre günün belirli saatlerinde telefon kullanmak 'hasarlara' neden olabilir ve kanser riskini ikiye katlayabilir.

08 Haziran 2022 Çarşamba 10:06
776 Okunma
Bu saatlerde kullanıyorsanız tehlike altındasınız
banner48

Kanser, her yıl milyonlarca insana zarar veren hastalıkların başında geliyor. Her geçen gün kanser tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor olsa da hala en büyük sağlık krizinden biridir. Bir uzmana göre, telefonlarımızı ne kadar kullandığımız kanser riskini etkileyebilir. Cep telefonlarının yaydığı mavi ışığa maruz kalmak başta bağırsak kanseri olmak üzere birçok kanser riskini artırabilir. Bu nedenle cep telefonu kullanım süresini kısıtlamalı ve mümkünse akşam ve gece saatlerinde hiç kullanılmamalı.

KANSER RİSKİNİ ETKİLEYEN GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR

Son on yılda kanser araştırmalarında bir dizi atılım, hayatta kalma oranlarının önemli ölçüde artmasına yardımcı oldu. Ancak hastalığın önlenmesi bilim adamları için önemli bir odak noktası olmaya devam ediyor. Telefon kullanımımız da dahil olmak üzere günlük hayatımızı dolduran alışkanlıklar kanser riskimizi etkileyebilir.

KANSER NEDİR?

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur.

Hastalığın bilinen birçok nedeni vardır, ancak çoğu günlük yaşamda gözden kaçırılır.

MAVİ IŞIK TEHLİKESİ

Çevre Sağlığı Perspektifleri dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar geceleri yüksek düzeyde açık mavi ışığa maruz kalmanın prostat kanseri riskini iki kat artırabileceğini buldu. Mavi ışığın yoğunluğu nedeniyle insan sağlığına çok zarar verdiğine inanılıyor.

Görünür spektrumdaki diğer ışıklardan daha kısa bir dalga boyuna sahiptir, bu da diğer görünür ışıklardan daha fazla enerji yaydığı anlamına gelir.

Fox Online'dan Doktor Deborah Lee'ye göre, 2020 yılında İspanya'da yapılan bir araştırma, mavi ışığın sağlığımız üzerindeki zararlı etkilerine dair daha fazla kanıt sağladı. Yapılan araştırmada; mavi ışığa maruz kalanların bağırsak kanseri riskini yüzde 60 oranında artırdığı ortaya çıktı. Mavi ışık sadece bağırsak kanseri riskini değil meme ve prostat kanseri riskini de arttırıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivilce sandı! Olacakları asla tahmin edemezdi
Sivilce sandı! Olacakları asla tahmin edemezdi
Solski: Gıdada "korkunç" fiyat artışı yaşanabilir
Solski: Gıdada "korkunç" fiyat artışı yaşanabilir
İran'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü
İran'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim