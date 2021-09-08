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Bu ülkede evler 10 TL'ye satılıyor!

Dünyanın en ünlü şehri Roma'ya yakın kasaba Maenza'da, evler 1 eurodan satışa çıktı. Tarihi yapıları kurtarmak ve kasabadaki nüfusu artımak amacıyla hayat geçirilen bu uygulama için tek bir şart var. O da evleri yenilemek.

08 Eylül 2021 Çarşamba 15:24
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Bu ülkede evler 10 TL'ye satılıyor!

İtalya'nın devam eden 1 euroluk konut satışı, ülkenin ücra köşelerinden bazılarında yeni bir hayata başlamak isteyen insanlar için ideal oldu.

Bu ay, pastoral Maenza kasabası, Roma'nın Latium bölgesinde bir doların biraz üzerinde ev satmaya başlayan ilk şehir oldu.

Başkentin güneyindeki vahşi Lepini tepelerinde, bir zamanlar çobanların ve kabilelerin yaşadığı tarihi konum, yeni sakinleri çekme umuduyla düzinelerce terk edilmiş taş konutu kullanıma sunuyor.

Belediye Başkanı Claudio Sperduti, sakin sokaklarına yeni bir soluk getirmek amacıyla memleketinin iddialı bir "yeniden doğuş paktı" başlattığını söyledi. Amacın, eski sahipler ve yıkım fiyatlarının cazibesine kapılan potansiyel alıcılar arasında bağlantı kurarak, kullanılmayan tüm mülkleri kurtarmak olduğunu söylüyor.

Sperduti, " Her seferinde bir adım atıyoruz. Aileler iletişime geçip eski evlerini bize teslim ettikçe, her şeyi çok şeffaf hale getirmek için bunları web sitemizden kamu duyuruları aracılığıyla piyasaya sürüyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
RomaMaenza
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