Bu yöntemle 14 milyon dolarlık bir servet biriktirdi

‘Lapsus$’ çetesinin liderlerinden biri olduğu iddia edilen genci rakip hackerlar ve araştırmacılar ifşa etti.

Başkent Londra Polisi çeteyle ilgili yedi genci gözaltına aldığını duyurdu ama söz konusu gencin aralarında bulunup bulunmadığını açıklamadı.

BBC’ye konuşan çocuğun babası, endişeli olduklarını ve oğullarını bilgisayardan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

White veya Breachbase takma adını kullanan otizmli gencin, Güney Amerika merkezli Lapsus$ hacker grubunun arkasında olduğu öne sürüldü.

Lapsus$ görece yeni bir çete ancak Microsoft gibi büyük şirketlere sızmayı başardıktan sonra kısa zamanda adını duyurmuş, korkulan hacker grubuna dönüşmüştü.

Yasal nedenlerle adı açıklanmayan gencin özel bir eğitim okuluna gittiği belirtildi.

Adını, adresini ve sosyal medya hesaplarını ifşa eden rakip hackerlar, genç hakkında “Birkaç yılda net varlığı 300 BTC’nin üstüne çıktı (14 milyon dolara yakın) ve o şimdi Lapsus$ adı verilen özenti fidyeci hacker grubunun bir parçası” ifadelerini kullandı.