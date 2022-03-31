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"Buğday zamlanınca insanlar birbirini yiyecek"

Hitler'in yükselişinden JFK'nin vurulmasına ve 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı öngören ve "Her dediği çıkan kahin" olarak adlandırılan Nostradamus'un 2022 sözleri de duyanları ürküttü.

31 Mart 2022 Perşembe 10:06
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"Buğday zamlanınca insanlar birbirini yiyecek"
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Hitler’in yükselişinden JFK’nin vurulmasına ve 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı öngören ve “Her dediği çıkan kahin” olarak adlandırılan Nostradamus’un 2022 sözleri de duyanları ürküttü. Nostradamus, 2022 yılında açlığın başlayacağını belirterek, “Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insanlar kadın ve erkek fark etmeksizin, hemcinsini çaresizlik içinde yemeye yol açacak” ifadelerini kullandı.

Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını, savaşlar ve gıda krizi nedeniyle kahinlerin kehanetleri de teker teker gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde “Büyük sıcaklıklar olacak” diyen Kör Kahin Baba Vanga’dan sonra bu sefer de Nostradamus’un sözleri gündem oldu.

DAHA ÖNCE ÖNEMLİ OLAYLARI BİLDİ

Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti. Nostradamus, Hitler’in yükselişinden JFK’nin vurulmasına ve 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı öngördü.

2022 KEHANETLERİ İÇ AÇICI DEĞİL

2021 yılı için iklimsel felaketler hakkında uyarılarda bulunan ve Kaliforniya’da büyük bir deprem hakkında konuşan (Kaliforniya’da geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem meydana geldi) Nostradamus, 2022 yılı için de hiç iç açıcı kehanetlerde bulunmadı.

“İNSAN HEMCİNSİNİ ÇARESİZLİK İÇİNDE YİYECEK”

Nostradamus’un kehanetinde “Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insanın, kadın erkek fark etmeksizin hemcinsini çaresizlik içinde yemesine yol açacak.” ifadeleri yer alıyor.

Son Güncelleme: 31.03.2022 10:22
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