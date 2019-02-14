Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü!

Yüzyıllar önce aşk için kendini feda eden St. Valentine’e adanarak gelenekselleşen “Sevgililer Günü”, tüm dünyada kutlanıyor.

”Anneler Günü”, ”Babalar Günü” gibi yaygın olarak kutlanan Sevgililer Günü için özellikle alışveriş sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Bu anlamlı günün tarihi binlerce yıl önceye, Roma İmparatorluğu’na dayanıyor. Papaz Aziz Valentine’nin, Roma İmparatoru Claudius’un yasağına rağmen çiftleri gizlice evlendirdiği gerekçesiyle idam edilmesinin, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne zemin hazırladığına inanılıyor.İdam edilmeden önce yattığı hapishanedeki gardiyanın kızına aşk mektupları yazan Valentine’nin notları, bugünkü Sevgililer Günü mesajlarının da ilham kaynağı oluyor.