Bugün 7 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü…

Sağlık Bakanlığı, her bireyin dumansız temiz bir hava solumasının hakkı olduğuna işaret ederek, halka; “Sağlığınıza ve çocuklarınızın sağlığına sahip çıkınız. Tütün ve ürünlerini kullanmayınız, kullandırtmayınız. Daha sağlıklı bir gelecek için tütün ve ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasasına uyunuz” çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tütün kullanımının tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük salgınlardan biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, her yıl 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin 6 milyondan fazlasının direkt olarak tütün kullanımına bağlı, 890 bininin ise pasif olarak tütün ve tütün ürünlerinin dumanına maruz kalanlar olduğuna işaret edildi.

Tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasak olduğu kapalı alanlarda Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı ekiplerin denetimlerine devam ettiğini, ayrıca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde göğüs hastalıkları polikliniği bünyesinde “tütün bırakma” hizmeti verildiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı, aynı hizmetin Serdarlı Sağlık Merkezinde de verildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, dünyada tütün içimine bağlı her yıl 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 890 bininin pasif tütün dumanına bağlı olduğuna işaret ederek, “Çocuklarımıza ve gençlerimize tütüne hiç başlamamaları için örnek olmalıyız. Onlara tütünün zararlarını anlatmalıyız. Tütün içenleri uyarmalı, tütünü bırakmaları için yardım etmeliyiz” dedi.

(BRT)