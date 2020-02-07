Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı

Bugün 7 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Bugün 7 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü…

07 Şubat 2020 Cuma 09:32
Bugün 7 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
banner48

Sağlık Bakanlığı, her bireyin dumansız temiz bir hava solumasının hakkı olduğuna işaret ederek, halka; “Sağlığınıza ve çocuklarınızın sağlığına sahip çıkınız. Tütün ve ürünlerini kullanmayınız, kullandırtmayınız. Daha sağlıklı bir gelecek için tütün ve ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasasına uyunuz” çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tütün kullanımının tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük salgınlardan biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, her yıl 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin 6 milyondan fazlasının direkt olarak tütün kullanımına bağlı, 890 bininin ise pasif olarak tütün ve tütün ürünlerinin dumanına maruz kalanlar olduğuna işaret edildi.

Tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasak olduğu kapalı alanlarda Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı ekiplerin denetimlerine devam ettiğini, ayrıca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde göğüs hastalıkları polikliniği bünyesinde “tütün bırakma” hizmeti verildiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı, aynı hizmetin Serdarlı Sağlık Merkezinde de verildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, dünyada tütün içimine bağlı her yıl 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 890 bininin pasif tütün dumanına bağlı olduğuna işaret ederek, “Çocuklarımıza ve gençlerimize tütüne hiç başlamamaları için örnek olmalıyız. Onlara tütünün zararlarını anlatmalıyız. Tütün içenleri uyarmalı, tütünü bırakmaları için yardım etmeliyiz” dedi.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Sigarayı Bırakma GünüHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkanlar yeniden sokaklarda
Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkanlar yeniden sokaklarda
İspanya'da Katalonya Sorunundaki Kısır Döngüden Çıkmak İçin İlk Adım Atıldı
İspanya'da Katalonya Sorunundaki Kısır Döngüden Çıkmak İçin İlk Adım Atıldı
Çin'de ölü sayısı 636'ya ulaştı, Japonya en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu
Çin'de ölü sayısı 636'ya ulaştı, Japonya en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim