Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı

‘Yamyam’ olarak adlandırılan Güneş patlamalarının Dünya’yı etkilemesi bekleniyor. Koronal kütle atımı (CME) olarak bilinen Güneş’ten gelen parçacıkların fırlaması ile Dünya’da GPS sistemlerinde sorun oluşabileceği aktarıldı. CME'ler, güneşin karışık manyetik alan çizgilerinin bir grubu aniden değiştiğinde veya yeniden hizalandığında, büyük miktarda enerji açığa çıkararak güneşten fırlatılan plazma olarak bilinen yüklü madde bulutlarıdır.

TELEFON, RADYO, UYDU, ELEKTRİK SORUNLARI...

CME'ler her zaman meydana gelir ancak Dünya’ya doğru fırlatılırsa, gezegenimizin manyetik alanıyla etkileşime girebilir ve jeomanyetik fırtına olarak bilinen duruma neden olabilir. Jeomanyetik fırtınalar, radyo navigasyon sorunları, uydularda artan sürüklenme, elektrik şebekesi dalgalanmaları gibi bir dizi sorunu beraberinde getirebilir. Ayrıca kutuplardan uzaktaki bölgelerde bile auroraların (kutup ışıkları) oluşmasına yol açarak, göksel şölen sunabilir.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) Güneş fırtınalarını G1'den G5'e kadar sıralar; G5 en güçlü ve en yıkıcı türken, G1 hafif Güneş fırtınalarıdır.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİNE DİKKAT!

SWPC yaptığı yazılı açıklamada, iki gün boyunca potansiyel jeomanyetik fırtınaların meydana gelebileceğini duyurdu. Özellikle Perşembe günü G2 sınıfı bir fırtına görülmesi bekleniyor ancak daha sonra yapılan açıklamada, G3 seviyesinde olabileceği belirtildi. Ayrıca Cuma günü de dünyanın Güneş fırtınasından etkilenebileceği aktarıldı.

4 'FIRTINA' DÜNYAYA ÇARPTI

SWPC, aynı anda birden fazla CME'nin birleşerek daha güçlü bir fırtınanın mümkün olabileceğini de açıkladı. 14 Ağustos'tan bu yana en az dört fırtınanın Dünya'ya çarptığı düşünülüyor.

Bununla birlikte, spaceweather.com sitesinin haberine göre 15 Ağustos'taki Güneş fırtınasına ‘yamyam CME’ deniliyor. Çünkü kendisinden önce gelen fırtınaları silip süpürüyor.

Bilim insanları beklenen potansiyel G3 fırtınalarının insanlar için endişe verici olmadığını vurguluyor. Çünkü insanların fark edebileceği ya da hayatlarını etkileyebilecek kadar güçlü değiller. Örneğin, elektrik şebekelerinin çökmesine veya elektrik kesintilerine yol açabilmesi için G5 sınıfı gibi çok daha güçlü Güneş fırtınasının gerçekleşmesi gerekiyor.

GECE YARISI GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLEBİLİR!

Öte yandan uzmanlar, ABD'de bazı bölgelerde 'yamyam Güneş fırtınası' nedeniyle gökyüzünün mavi ile yeşilin karışımı şeklinde görülebileceğini belirtiyor. Uzmanlar; Washington, Montana, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan, New York, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut ve Maine de söz konusu görsel şölenin görülebileceği belirtildi.