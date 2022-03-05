Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Ukrayna'nın direnişi sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gün içinde peş peşe önemli açıklamalar yapmıştı. Zelenskiy son açıklamasında ise NATO'ya sert tepki gösterdi. Öte yandan Zelenskiy "Kiev'den kaçtı mı?" sorusu da Zelenskiy'nin iddialara verdiği cevapla yanıt bulmuş oldu.

NATO'YA SERT ÇIKIŞ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NATO’ya yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Ukrayna halkının Rus birliklerine karşı direnişine övgülerde bulunan Zelenskiy, NATO tarafından yapılan açıklamada Ukrayna hava sahasının kapatmayacağına dair karara tepki gösterdi. Zelenskiy, "NATO istihbaratı düşmanın planlarını çok iyi biliyor. Ayrıca Rusya’nın taarruza devam etmek istediğini de doğruladılar. Bu nasıl mümkün olabilir? Günlerdir şiddetli bir savaş görüyoruz, kentlerimiz yok ediliyor, insanlarımız, çocuklarımız, mahallelerimiz, kiliselerimiz, okullarımız bombalanıyor. Normal bir yaşamı, insan yaşamını sağlayan her şeyi yok ediyorlar ve bunu sürdürüyorlar. Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNDEN İTİBAREN ÖLENLERİN HEPSİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLECEK"

Ukrayna’daki sivil can kayıplarından bu günden itibaren NATO’nun da sorumlu olduğuna dikkat çeken Başkan Zelenskiy, "Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek! Zayıflık yüzünden, ayrımcılık yüzünden. İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel yakıtı tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kaydetti.

ZELENSKİY KİEV'DEN KAÇTI MI?

Zelenskiy yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının ardından ofisinden bir görüntü daha yayınlayarak, kendisinin Kiev’i terk etmediğini belirtti. Zelenskiy, "Kiev’deyim, iş yerimde çalışıyorum. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi. (İHA)