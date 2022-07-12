Bulaşık sabunuyla temizlenmeyecek şeyler

Fakat bazı şeyler var ki bulaşık deterjanı veya sabunu kullanmak istenmeyen sonuçlara neden olabilir. İşte, bulaşık deterjanıyla temizlenmemesi gereken 7 şey...

1. DERİ

Bulaşık sabunu derideki doğal yumuşatıcıları çıkarır ve iyi deri ayakkabılarınızı, çantalarınızı, mobilyalarınızı ve araba koltuklarınızın kolayca çatlamasına neden olabilir.

2. PARKE ZEMİNLER

Evinizdeki ahşap zeminlerin dayanıklı olması amaçlanmıştır, ancak yanlış temizlik onları çizebilir ve zarar verebilir. Parke zeminler üzerinde kesinlikle bulaşık sabunu kullanmayın.

3. İPEK

İpek protein bazlı olduğundan, temizlerken sert veya güçlü deterjanlar kullanmaktan kaçınmak önemlidir ve bulaşık deterjanı kesinlikle güçlü bir deterjan sayılır!

4. DÖKÜM TENCERE

Döküm tencere ne kadar yağlı kalırsa yemek pişirme sırasında o kadar lezzet veriri. Bunun için döküm tencere ve tavaları bulaşık sabunu kullanmadan sadece su ile yıkayın.

5. ARABA

Otomotiv boyası elementlere, yol tuzuna, böceklere ve diğer yol tehlikelerine dayanacak kadar sert olabilir, ancak bulaşık deterjanı ile yıkanması amaçlanmamıştır ve bunu yapmak cilaya kalıcı olarak zarar verebilir.

6. BULAŞIK MAKİNESİ VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ

İster bulaşık makinenizdeki kiri temizlemeye çalışıyor olun, ister bulaşık makinesi deterjanınız bitmiş olsun, kesinlikle bulaşık deterjanı kullanmayın.

Aynı şey çamaşır makineniz için de geçerlidir – içine bulaşık deterjanı koymayın!

7. KAHVE MAKİNELERİ

Kahve makinesini yağlı kahve kalıntılarını temizlemek için bulaşık deterjanı mantıklı olabilir ama kesinlikle durulanmayacağını bilin. Bunun yerine beyaz sirke kullanabilirsiniz.