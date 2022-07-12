Bulaşık sabunuyla temizlenmeyecek şeyler

Fakat bazı şeyler var ki bulaşık deterjanı veya sabunu kullanmak istenmeyen sonuçlara neden olabilir. İşte, bulaşık deterjanıyla temizlenmemesi gereken 7 şey...
1. DERİ
Bulaşık sabunu derideki doğal yumuşatıcıları çıkarır ve iyi deri ayakkabılarınızı, çantalarınızı, mobilyalarınızı ve araba koltuklarınızın kolayca çatlamasına neden olabilir.
2. PARKE ZEMİNLER
Evinizdeki ahşap zeminlerin dayanıklı olması amaçlanmıştır, ancak yanlış temizlik onları çizebilir ve zarar verebilir. Parke zeminler üzerinde kesinlikle bulaşık sabunu kullanmayın.
3. İPEK
İpek protein bazlı olduğundan, temizlerken sert veya güçlü deterjanlar kullanmaktan kaçınmak önemlidir ve bulaşık deterjanı kesinlikle güçlü bir deterjan sayılır!
4. DÖKÜM TENCERE
Döküm tencere ne kadar yağlı kalırsa yemek pişirme sırasında o kadar lezzet veriri. Bunun için döküm tencere ve tavaları bulaşık sabunu kullanmadan sadece su ile yıkayın.
5. ARABA
Otomotiv boyası elementlere, yol tuzuna, böceklere ve diğer yol tehlikelerine dayanacak kadar sert olabilir, ancak bulaşık deterjanı ile yıkanması amaçlanmamıştır ve bunu yapmak cilaya kalıcı olarak zarar verebilir.
6. BULAŞIK MAKİNESİ VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ
İster bulaşık makinenizdeki kiri temizlemeye çalışıyor olun, ister bulaşık makinesi deterjanınız bitmiş olsun, kesinlikle bulaşık deterjanı kullanmayın.
Aynı şey çamaşır makineniz için de geçerlidir – içine bulaşık deterjanı koymayın!
7. KAHVE MAKİNELERİ
Kahve makinesini yağlı kahve kalıntılarını temizlemek için bulaşık deterjanı mantıklı olabilir ama kesinlikle durulanmayacağını bilin. Bunun yerine beyaz sirke kullanabilirsiniz.