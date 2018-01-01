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Bulgaristan, AB Dönem Başkanı oldu

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Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını 1 Ocak itibarıyla devraldı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:43
Bulgaristan, AB Dönem Başkanı oldu
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Estonya'dan devraldığı AB Dönem Başkanlığını 30 Haziran 2018'e kadar yürütecek olan Bulgaristan'ın programına göre, AB'de ekonomi ve sosyal uyum konularına öncelik verilecek.  Ayrıca, AB içerisinde ekonomik ve parasal birliğin daha fazla derinleştirilmesi hedeflenecek.        

Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bir başka öncelikli konu olacak. AB'nin dış sınırlarının güvenliğinin artırılması, daha etkin bir göç yönetimi ve üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projesinin uygulanması sağlanacak.      

BATI BALKANLAR        

Batı Balkanlar'daki aday ülkelerin katılım reformları desteklenecek ve bölge ülkelerine daha fazla destek verilecek.        

Dijital ekonomi ve bu alandaki işgücünün geliştirilmesi öncelikli bir başlık olacak.          

TÜRKİYE'YLE İŞ BİRLİĞİ      

Türkiye ile diyalog ve iş birliği yakın biçimde sürdürülecek. Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının tam olarak uygulanması desteklenecek. Türkiye ve Batı Balkan ülkeleriyle terörle mücadele konusunda iş birliğine özellikle önem verilecek.        

DÖNEM BAŞKANLIĞI      

AB Konseyi Dönem Başkanlığı 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.        

2018'in ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı görevini Avusturya devralacak.       

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