Bulgaristan Başmüftüsü Haci: Herkes dinine dönmeye başladı

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Sofya’da verdiği iftarda, ülkede Müslümanlara yönelik çalışmaları anlattı.
Çünkü gerek Bulgaristan’da, gerek dünyada insanlar dinsiz bir hayat sürdürmenin mümkün olmadığını anladılar. Bu sebepten dolayı herkes dinine dönmeye başladı. Çocuklar camiye gidiyorlar, Kur’an-ı Kerim kurslarına katılıyorlar” dedi.
Haci, müftülük olarak Ramazan ayında eğitim kampanyası başlattıklarını belirterek, “Bulgaristan’da yaşayan Müslümanlara sesleniyorum. Herkes elinden geldiği kadar bu kampanyaya yardım eli uzatsın” dedi.