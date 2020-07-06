Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Park halindeki araçtan çaldıkları çek defteriyle araba satın aldılar
Çaldıkları çek defteriyle araba satın...
5 kişinin saldırısına uğradı
5 kişinin saldırısına uğradı
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı

Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide koronavirüs tespit edildi

Yapılan test sonucu hatasının ardından Bulgaristan 1. Futbol Lig ekiplerinden Tsarsko Selo ile Cherno More takımlarında en az 20 kişide yeni tip koronavirüse (COVID-19) rastlandı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:56
641 Okunma
Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide koronavirüs tespit edildi

Bulgaristan'da oyunculara maç öncesinde yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde yaşanan hata, ağır sonuçlara yol açmış olabilir.

Tsarsko Selo ile Cherno More takımları arasında geçen hafta perşembe günü yapılan lig karşılaşmasında forma giyen bir oyuncunun test sonucunun pozitif olduğu, maç sonrasında anlaşıldı.

Futbolcunun test sonucunda hata yapıldı

Testi gerçekleştiren laboratuvar, maçta forma giyen Tsarsko Selolu savunma oyuncusu Martin Kavdanski'nin test sonucunda hata yapıldığını ve futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini maçtan sonraki gün duyurdu.

Tsarsko Selo Kulübünden yapılan açıklamada ise söz konusu karşılaşma öncesi takıma yapılan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığı vurgulandı.

Yaşananların ardından takıma yapılan testte oyuncular Ivaylo Ivanov, Iliya Dzhamov ve Kiril Troharov'un sonucunun pozitif çıktığı da belirtildi.

Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, Tsarsko Selo'nun sahibi Stoyne Manolov'da da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Cherno More Kulübü ise bugün yapılan testte 16 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve takımın karantinaya alındığını açıkladı. 

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir
BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir
Fransa'nın yeni kabinesi açıklandı
Fransa'nın yeni kabinesi açıklandı
Lunaparkta korkunç olay!
Lunaparkta korkunç olay!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim