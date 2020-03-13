Bulgaristan’da 13 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi

Bulgaristan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için 13 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Parlamentodaki oturuma katılan 201 milletvekilinin tamamı OHAL kararının alınması için "evet" oyu kullandı.

Parlamentonun genel oturumuna katılan Başbakan Boyko Borisov, konuşmasında, ülkedeki vaka sayısının şimdilik 23 olduğunu söyledi.

Borisov, gerekli denetimin uygulanabilmesi için OHAL’in şart olduğuna dikkat çekti.

"TOPLUMSAL DİSİPLİN GEREKLİ DÜZEYDE BULUNMUYOR"

Kovid-19'la ilgili oluşturulan Kriz Masası Başkanı General Ventzislav Kutafçiyiski de konuşmasında, toplumsal disiplinin gerekli düzeyde bulunmadığını dile getirdi.

Mutafçiyiski, virüsten ölen 66 yaşındaki kadının ailesinden 11 kişiye de Kovid-19 teşhisinin konduğunu bildirdi.

13 Nisan'a kadar alınan OHAL kararıyla ilgili ülkenin sınır geçişlerinin ve vatandaşların uluslararası yolculuklarının sınırlandırılması bekleniyor.