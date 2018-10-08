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Bulgaristan’da gazeteci Victoria Marinova tecavüze uğrayıp öldürüldü!

Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Victoria Marinova, Ruse şehrinde tecavüz edildikten sonra öldürüldü.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:54
Bulgaristan’da gazeteci Victoria Marinova tecavüze uğrayıp öldürüldü!

Bulgaristan'ın Ruse kentinde yayın yayan TVN kanalında muhabirlik ve sunuculuğun yanı sıra 'Dedektör' adlı programı hazırlayan Victoria Marinova, Cumartesi akşama kentteki bir parkta öldürülmüş halde bulundu.

KAFASINDAN VURUP BOĞDULAR

Son dönemde Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırdığı belirtilen gazeteci Marinova'nın bu araştırmasıyla ilgili öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor. Bulgar yetkililer, Marinova'nın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü, yanında bulunan cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin de kayıp olduğunu açıkladı. Marinova'nın kafasına vurulup, boğularak öldürüldüğü belirtildi.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA

Bulgar yetkililer, olay gününden itibaren gazeteci Victoria Marinova'nın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğünü ancak henüz kesin bir bulguya rastlanılmadığını bildirdi. Marinova'dan DNA örneklerinin alındığı ve incelendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
BulgaristanVictoria Marinova
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