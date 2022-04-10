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'Bunamış yaşlı adam' nitelemesi

Kuzey Kore Ukrayna’nın Buça kentinde sivillerin öldürülmesine tepki gösteren Biden için 'bunamış yaşlı adam' ifadesi kullandı.

10 Nisan 2022 Pazar 15:15
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'Bunamış yaşlı adam' nitelemesi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden’ı "bunamış yaşlı adam" olarak nitelendirdi.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan bir haberde, Ukrayna’nın Buça kentinde sivillerin öldürülmesine tepki gösteren Biden için "bunamış yaşlı adam" ifadesi kullandı.

Haberde, "Bu tür açıklamalar sadece saldırganlık ve komplo kurmada usta olan Yankees’in torunları tarafından yapılabilir" ifadesine yer verildi.

Biden için "dil sürçmesiyle tanınan bir başkan" yorumunun yapıldığı ve daha sonra ismi verilmediği haberde, "böyle bir adamın iktidarda olduğu ABD’nin geleceği kasvetli" denildi.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, daha önce de yabancı liderlere yönelik hakaret derecesine varan eleştirilerde bulunmuştu.

Pyongyang yönetimi, eski ABD Başkanı Barack Obama için "tropikal ormandaki maymun" benzetmesini yapmıştı.

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