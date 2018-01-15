Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113321
ALTIN
163.800
DOLAR
3.7988
STERLİN
5.2418
EURO
4.6610
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Kuru gözden koruyacak 10 kış önerisi
Kuru gözden koruyacak 10 kış...

"Bunlar Suriye'yi bölme çabalarıdır"

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği'nce, ABD'nin PYD/PKK'yı ordulaştırma çabasına ilişkin, "ABD'yi bu girişiminden dolayı kınıyoruz ve bir an evvel bu yanlıştan dönmesini tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:28
"Bunlar Suriye'yi bölme çabalarıdır"
banner10

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği'nce, ABD'nin PYD/PKK'yı ordulaştırma çabasına ilişkin, "ABD'yi bu girişiminden dolayı kınıyoruz ve bir an evvel bu yanlıştan dönmesini tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'yı meşrulaştırılma çabasının kınandığı belirtildi.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne destek vermesinin, demokrasi ile bağdaşmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, Suriye'de ikinci bir İsrail devleti kurmaya çalışıyor. Suriye'nin gerçek toprak sahipleri olarak bir terör örgütünün ülkemizde cirit atmasına razı gelmezken, şimdi ordu kurma çabalarını kabul etmemiz mümkün değil. Demokrasi adına ülkemize girip topraklarımıza ve namusumuza göz diktiler. İnsanları tehcir politikası uygulayarak ülke dışına göçe zorladılar. Ülkemiz için gerekirse ölürüz ama yine de bunu kabul edemeyiz. ABD'yi bu girişiminden dolayı kınıyoruz ve bir an evvel bu yanlıştan dönmesini tavsiye ediyoruz. Bütün bunlar Suriye'yi bölme çabalarıdır ama Suriyeliler olarak asla izin vermeyeceğiz."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalan habere karşı önlem alınmalı!
Yalan habere karşı önlem alınmalı!
'Mini Buzul Çağı' geliyor!
'Mini Buzul Çağı' geliyor!
'Dünyanın en lüks hapishanesi' yeniden otel oluyor
'Dünyanın en lüks hapishanesi' yeniden otel oluyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim