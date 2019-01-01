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Bunun adı mucize! 10 aylık bebek 35 saat sonra enkazdan canlı çıktı

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından 10 aylık bir bebek canlı çıkarıldı.

01 Ocak 2019 Salı 17:43
Bunun adı mucize! 10 aylık bebek 35 saat sonra enkazdan canlı çıktı

Magnitogorsk şehrinde bulunan 10 katlı bir binada dün sabah saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle çöken bloğun enkazında yürütülen
arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, eksi 17 derecelik hava şartlarında sürdürülen çalışmalar sırasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Patlama sırasında binada olduğu düşünülen 35 kişinin akıbetinin belli olmadığı belirtildi.

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Bebek tedavi altına alındı.

Bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çelyabinsk Valiliği’nden yapılan açıklamada da arama kurtarma ekiplerinin 10 aylık bir bebeği enkaz altından canlı olarak çıkardığı bildirildi. Ağlaması sayesinde yeri tespit edilen bebeğin yatakta sarılı bir şekilde bulunduğu belirtildi. Hastaneye sevk edilen bebeğin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Olay nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde bir günlük yas ilan edildi. Magnitogorsk şehrindeki binada dün yerel saatle 06.00 civarında meydana gelen patlama sonucunda 100’den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü.

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