Bunun adı mucize... Komadaki hastayı deodorant uyandırdı!

İngiltere’nin Cumbria bölgesinde 13 yaşındaki Kacper Krauze şubat ayında dostlarıyla birlikte kürek çekmeye gittiği nehre düştü. Yüzme bilmeyen genç yaklaşık 25 dakika dondurucu suyun altında kaldı.
Her şey, genci yıkayan hemşirenin, anneye, çocuğunun sevdiği temizlik malzemelerini getirmeyi teklif ettiği gün değişti. Anne, getirdiği koku giderici spreyi, oğlunun yattığı yatağın etrafına sıkarken, dakikalar sonra Krauze gözlerini açtı.
Komadan çıkan Krauze, bundan böyle deodorantı tılsım olarak göreceğini söyledi.