Burkina Faso’da 300 bin kişi yerinden oldu, 500 bin kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Burkina Faso’nun kuzey ve doğu bölgelerinde, devam eden silahlı saldırılar ve güvensizlik durumunun zorla yerinden edilmelere yol açtığı kaydedildi.

OCHA’nın açıklamasında, “Burkina Faso’da güvensizlik durumu nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi evlerini terk ederek ülkenin orta-kuzey, doğu ve Sahel bölgesinin kuzeyindeki toplama merkezlerine geldi.” saptamasına yer verildi.

Yılbaşında, yerinden edilenlerin sayısının 82 bin iken şimdi 3 katını aştığına değinilen açıklamada, kabul merkezlerindekiler için gıdaya ve temel hizmetlere erişimin de giderek zorlaştığına işaret edildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünün açıklamasında ise son 6 ayda söz konusu sebeplerden 500 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtildi.

Silahlı saldırılar nedeniyle ağustosta söz konusu bölgelerdeki 125 sağlık merkezinden 60’ının kapandığı, 65’inin kısmen operasyonel olduğu aktarılan açıklamada, güvenlik kaygısından dolayı birçok sağlık uzmanının merkezleri terk ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, bölgedeki sorunlar nedeniyle ayrıca 1,2 milyon kişinin açlık ve gıda yetersizliğiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Burkina Faso’da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda son 4 yılda 500’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso’nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019’da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso’yu oluşturan 13 bölgenin 7’sinde halen uygulanıyor.

(BRT/AA)