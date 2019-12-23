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Burundi'de sel ve heyelanlarda 12 kişi öldü

Burundi’de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 11:27
Burundi'de sel ve heyelanlarda 12 kişi öldü

Kamu Güvenliği ve Afet Yönetim Bakanlığı, eski başkent Bujumbura’nın kuzeyinde dün gece boyunca yağan yağmurun, dağ yamaçlarında toprak kaymalarına ve 20’den fazla evin yıkılmasına neden olduğunu duyurdu.

Bakan Alain Guillaume Bunyoni, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılan evlerin enkazında şu ana kadar 12 cesede ulaşıldığını belirtti.

Göçük altında halen onlarca kişi bulunduğu aktaran Bunyoni, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Bunyoni, su taşkını ve heyelanlarda en az 30 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşarak, evleri sağlam olan Bujumbura sakinlerinden evi yıkılan komşularına yardımcı olmalarını istedi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Cibitoke eyaletinde de seller nedeniyle en az 200 evin yıkıldığı belirtildi.

Öte yandan yağmur ve sellerden evleri yıkılan çok sayıda mağdur ailenin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşlarının barındığı Burundi'deki göçmen sığınma kamplarına doğru yola çıktığı ifade ediliyor.

Aralık ayının ilk günlerinde, ülkenin kuzeybatısındaki Cibitoke eyaletindeki Mugina kentinde şiddetli yağışlar heyelana neden olmuştu. Cibitoke’de 38 kişi, Bujumbura’daki sellerde de 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
BurundiSelHaber
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