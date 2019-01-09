Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
banner40

Burundili adam bahçesinde 45 timsahla yaşıyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:58
Burundili adam bahçesinde 45 timsahla yaşıyor

Afrika ülkesi Burundi’de, timsahları avcılardan korumak isteyen Ngendera Albert'in, evinin bahçesinde 45 timsahla yaşadığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Albert, ilk defa 1994'te etinin tüketilmesinin önüne geçmek için avcılardan tanesi 50 bin Burundi frangına (yaklaşık 150 Türk lirası) 12 timsah aldığını söyledi.

banner41
Bu timsahların 4'ünün zehirlenmesiyle geride kalan 8 timsaha bahçesinde baktığını ifade eden Albert, bu hayvanların zamanla çoğalarak sayılarının 45'e ulaştığını belirtti.

Albert, bazılarının uzunluğu 3,5 metreye ulaşan timsahlara 3 günde 5-10 kilogram çiğ et yedirdiğini kaydetti.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burundi'deki Tanganyika Gölü ve Ruzizi Nehri, çok sayıda timsaha ev sahipliği yapıyor ancak etinin tüketilmesi nedeniyle ülkedeki timsah popülasyonu oldukça azalmış durumda

banner22
Anahtar Kelimeler:
BurundiHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlerdir denizin ortasında aç susuz bekliyorlardı… Sonunda izin çıktı!
Günlerdir denizin ortasında aç susuz bekliyorlardı… Sonunda izin çıktı!
Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Otizmli öğrenciyi yerlerde sürükledi
Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Otizmli öğrenciyi yerlerde sürükledi
Dünya Bankası’ndan üç yıllık öngörü:Türkiye için resesyon beklemiyoruz
Dünya Bankası’ndan üç yıllık öngörü:Türkiye için resesyon beklemiyoruz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim