Bütün elmayı tek seferde ağzına atabiliyor

Küçüklüğünden beri ağzını normal insanlardan çok daha fazla açabildiğini söyleyen Samantha, bununla yaşamaya alıştığını ve farklı olduğunu düşünmediğini söylüyor. Zamanla arkadaşları ve ailesinin de önerisiyle rekorlar kitabına başvurmaya karar veren Samantha, 6.56 cm kadar ağzını açabiliyor.

Ağzını açtığında dev bir elmayı tek seferde ağzına sığdırabilen 31 yaşındaki Samantha, bir paket patates kızartmasının tamamını ya da bir dürümün neredeyse yarısını tek seferde ağzına atabiliyor olmasıyla TikTok’ta ün saldı. Kadın TikTok’ta yaklaşık 2 milyon takipçisiyle boy gösteriyor. Eğlenceli videoları bulunan Samantha, meydan okuma videolarıyla da bu takipçi kitlesini kazandı.

MİLYONLAR TARAFINDAN BİLİNİYOR

Guinness yetkililerinin kadının ağzını ölçtüğü sonrasında yaklaşık 7 cm kadar ağzını açabilen Samantha’nın rekoru kırdığını Instagram hesabından duyurdu. Dünyanın en büyük ağızlı kadını için hazırlanan tanıtım videosuyla milyonlarca kişiye duyurulan haber, zaten fenomen Samantha’yı bilenleri şaşırtmasa da yine de dikkat çekti ve binlerce yorum aldı.

Normal bir hayat yaşarken sosyal medya ile tanışan fenomen rekortmen, farklılığını eğlenceli videolarla milyonlarca kişiye gösterdi. Sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlayan Samantha çocukluğunda zorbalığa uğradığını ve yaşıtlarının onunla dalga geçtiğini söyledi. Zaman içinde kendisini farklı özelliğinden dolayı benimsediğini söyleyen fenomen, insanların dda bunu yapması gerektiğini söylüyor.

Sosyal medya hesabında paylaştığı yemek videolarına ise binlerce yorum geliyor. Tek seferde aldığı büyük ısırıklar ile videolar milyonlarca kez izleniyor.

Gittiği mekanlarda artık tanınan Samantha, bazı videolarda tek seferde bir dürümün neredeyse tamamını ağzına sığdırabiliyor. Bazı videolarda ise aldığı büyük ısırıkla dev pizza dilimini mideye indiriyor.

Ağzını açtığında yaklaşık 7 cm kadar büyüyen Samantha bu özelliği ile rekor kırmayı başarıyor. Samimi tavırlarıyla da takipçisini her geçen gün artırmaya devam ediyor.