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Bütün ülkede yas ve öfke: Süleymani’nin naaşı İran’da

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin naaşı İran'a ulaştı.

05 Ocak 2020 Pazar 12:42
Bütün ülkede yas ve öfke: Süleymani’nin naaşı İran’da

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ve saldırıda yaşamını yitiren Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in cenazeleri, İran’ın Ahvaz kentine getirildi.

Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in naaşı İran’a getirildi.

Binlerce kişi sokaklara dökülerek, “ABD’ye ölüm” sloganları attı.

Süleymani’nin cenazesi, Ahvaz’da düzenlenen töreninin ardından Kirman’a gönderilecek. Süleymani’nin cenazesi, törenin ardından memleketi Kirman’da toprağa verilecek.

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