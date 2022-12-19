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Büyücüye 520 bin TL kaptırdı!

Sevgilisinden ayrılan kadın, büyücü tuzağına düştü. "Afrika'dan papaz gelecek, mavi tavus kuşu almamız lazım" yalanlarına kandı, sadece telefonla konuşabildiği yüzünü bile görmediği o sözde medyuma servet kaptırdı.

19 Aralık 2022 Pazartesi 11:32
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Büyücüye 520 bin TL kaptırdı!



Sevgilisinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren genç kadın, internete 'medyum' yazdı ve karşısına çıkan numarayı aradı. O numarayı aradıktan sonra ise hayatı adeta kabusa döndü.

MEDYUMA 520 BİN TL KAPTIRDI

Show Haber'de yer alan habere göre; "Robot gibiydim. Gece 4'te arıyordu, 06.30'da arıyordu. Ben parayı bulmadığım zaman korkutuyordu beni. Ne yapacağımı şaşırdım, hayatımdaki her şeyi kaybettim." diyen genç kadın, her şeyin 8 bin TL ile başladığını daha sonra 18 bin - 48 bin derken 520 bin TL'sini kaptırdığını anlattı.

"BAĞLAMA BÜYÜSÜ YAPACAĞIM"

Genç kadın, medyumun kendisine "4 günlük bir işlem 4 gün sonra seni arayacak. Bağlama büyüsü yapacağım altına ihtiyaç var" dediğini söyledi.

"TILSIM GETİRECEĞİM AFRİKA'DAN, PAPAZLAR GELECEK"

Medyumun kendisinden paranın yanında domuz kanı istediğini belirten genç kadın, "'Tılsım getireceğim Afrika'dan' dedi 56 bin TL istedi. Papazların falan geleceğini söyledi." diyerek kandırıldığını anlattı.

Toplamda 520 bin TL kaptıran genç kadın, dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta aldı.

Anahtar Kelimeler:
BüyüTılsımMedyum
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