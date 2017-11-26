Büyük Etiyopya Koşusu'nda 2 kişi öldü

Afrika'nın en geniş katılımlı koşusu olarak kabul edilen ve bu sabah yapılan Büyük Etiyopya Koşusu'nda 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Koşunun organizatörlerinden Dagmawit Amare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kişinin yarış sırasında diğerinin ise bitiş çizgisinden hemen sonra yere yığıldığını, ikisinin de hastanede öldüğünü söyledi.

Amare, ölümlerin kalp krizinden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirtti.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Büyük Etiyopya Koşusu'na amatörlerin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel atletler de dahil yaklaşık 44 bin kişi katıldı.

10 kilometrelik koşu alanında, organizasyonun aksamaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

