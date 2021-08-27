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Büyük miktarda para Taliban'ın eline geçti

İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi

27 Ağustos 2021 Cuma 23:14
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Büyük miktarda para Taliban'ın eline geçti

Amerika Birleşik Devletleri, tarihi bir karar alarak Afganistan'dan çekildi. ABD'nin çekilme kararıyla iyice güçlenen Taliban, kısa süre içerisinde savaşmadan ülkenin yönetimini ele aldı. Afganistan'da yeni bir yönetim kurma hazırlığında olan Taliban'ın eline geçen para miktarı da merak ediliyordu. Bu soru, bir nebze de olsa yanıt buldu.

Daha önce ABD'nin Almanya büyükelçisi ve Kosova- Sırbistan Barış Görüşmeleri Sorumlusu görevlerini üstlenen Richard Grenell, Afganistan'dan çekildiği iddia edilen görüntüler paylaştı. Görüntülerde milyonlarca dolar değerinde silahın ve yüklü miktarda paranın Taliban'ın eline geçtiği görülüyor.

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