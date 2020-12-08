Büyükelçilerin görev yerleri değişti

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.
Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.
Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle:
*ABD
Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan
*Afganistan
Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay
*Almanya
Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen
*Avusturya
AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer
*Azerbaycan
Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok
*Bahreyn
Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl
*BAE
Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer
*Bosna-Hersek
Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin
*Brunei Darüsselam
Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy
*Burkina Faso
Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı
*Eritre
Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal
*Fas
Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci
*Fransa
Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner
OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin
*Gine
Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural
*Güney Afrika
Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş
*Güney Sudan
Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf
*Hindistan
Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel
*Irak
Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney
*İrlanda
Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay
*İspanya
Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar
*İsviçre
DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy
Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy
*İtalya
Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük
*Japonya
Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen
*Kamerun
Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı
*Kırgızistan
Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan
*Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik
*Küba
Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel
*Libya
Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz
*Lübnan
Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy
*Moğolistan
Ulanbator Büyükelçiliği Zafer Ateş
*Mozambik
Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy
*Myanmar
Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın
*Nijerya
Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar
*Özbekistan
Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar
*Panama
Panama Büyükelçiliği Lebibe Gülhan Ulutekin
*Paraguay
Asuncion Büyükelçiliği Serhat Aksen
*Polonya
Varşova Büyükelçiliği Cengiz Kamil Fırat
*Sırbistan
Belgrad Büyükelçiliği Hami Aksoy
*Sierre Leone
Freetown Büyükelçiliği Sibel Erkan
*Singapur
Singapur Büyükelçiliği Mehmet Burçin Gönenli
*Slovakya
Bratislava Büyükelçiliği Yunus Demirer
*Slovenya
Lübliyana Büyükelçiliği Aylin Taşhan
*Suudi Arabistan
Riyad Büyükelçiliği Fatih Ulusoy
*Tacikistan
Duşanbe Büyükelçiliği Emre Zeki Karagöl
*Tanzanya
Darüsselam Büyükelçiliği Mehmet Güllüoğlu
*Tayland
Bangkok Büyükelçiliği Serap Ersoy
*Togo
Lome Büyükelçiliği Esra Demir
*Tunus
Tunus Büyükelçiliği Çağlar Fahri Çakıralp
*Uruguay
Montevideo Büyükelçiliği Hüseyin Müftüoğlu
*Yemen
Sana Büyükelçiliği Mustafa Pulat
*Yeni Zelanda
Wellington Büyükelçiliği Fatma Ömür Ünsay
*Zambiya
Lusaka Büyükelçiliği İstem Cırcıroğlu