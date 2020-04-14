Büyükkonuk’a İngiltere’den acı haber ulaştı!

Aslen Büyükkonuklu olan 86 yaşındaki Ahmet Ömer, İngiltere’de covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun yeğeni olan Ahmet Ömer’in hayatını kaybettiği, belediyenin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Büyükkonuk Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Başkanımızın Akrabası İngiltere’de Corona virüsünden hayatını kaybetti. Uzun yıllar İngiltere’de yaşayan, güler yüzlü, yorumları ve şakaları ile bizleri her zaman güldüren Büyükkonuk sevdalısı ve Başkanımız Sn. Ahmet Sennaroğlu’nun yeğeni olan 86 yaşındaki Ahmet Ömer, covid-19 virusü nedeni ile dün hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allahtan rahmet ve ailesine başsağlığı dileriz.”