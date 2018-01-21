Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

California'da kadınlar yürüyüşü

California'da düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü"nde, ABD BaşkanI Trump ve yönetimi protesto edildi.

21 Ocak 2018 Pazar 15:54
California'da kadınlar yürüyüşü
banner10

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü"nde, Başkan Donald Trump ve yönetimi protesto edildi.

Oakland kentindeki Lake Merritt bölgesinde düzenlenen etkinliğe on binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Başkan Trump ve yönetimini protesto etti, kadınlar ile ilgili şiirler okuyup şarkılar söyledi.

Göstericilerden Lara Kiswani, Trump'ın Kudüs ile ilgili kararına tepkisini dile getirerek, ''İşgal edilen Filistin ve ülkesi için mücadele eden 16 yaşındaki Ahed Tamimi gibi Filistinliler, İsrail işgalcileri ve beyazların üstünlüğe karşı durdukları, evlerine sahip çıktıkları ve ailelerinin öldürülmelerine karşı mücadele ettikleri için tutuklandılar." dedi.

KADIN, ERKEK VE MÜLTECİLERE KARŞI NEFRETİ DURDURMAK İÇİN TOPLANDIK”

İran asıllı 50 yaşındaki Mahdieh Yusuf Zadeh de ''Biz burada özgürlük, barış, adalet ve herkes için varız. Kadın, erkek ve mültecilere karşı nefreti durdurmak için toplandık.'' diye konuştu.

İran asıllı ABD vatandaşı 17 yaşındaki öğrenci Fatma Novin de ''Bu dünyada birçok adaletsizlik var ve bunlara gözlerimle şahit oldum. Öncelikle bulunduğunuz yerden sesinizi duyurmaya çalışmaya başlamak zorundasınız.'' ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL DA GÖSTERİ DÜZENLENMİŞTİ

Geçen yıl Başkan Trump'ın yemin töreninin ardından "Kadınlar Yürüyüşü" düzenlenmiş ve gösterilere dünyanın birçok bölgesinden destek gelmişti. Washington ve ABD'nin çeşitli kentlerindeki yürüyüşlerin yanı sıra Kenya, Gana, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'da da yürüyüşler düzenlenmişti.

Bu yıl da New York'tan San Francisco'ya ABD genelinde on binlerce kadın yürüyüş yaptı. Kadınlar, yürüyüş sırasında Trump karşıtı sloganlar attı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolombiya’daki ‘Paramo’lar koruma altına alınıyor
Kolombiya’daki ‘Paramo’lar koruma altına alınıyor
ABD Başkanı Trump'tan Fas Kralına mesaj
ABD Başkanı Trump'tan Fas Kralına mesaj
Kilis'e roket düştü
Kilis'e roket düştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim