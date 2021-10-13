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California'da yangın: 5 bin 500 hektar alan yandı

ABD’nin California eyaletinin Santa Barbara bölgesinde devam eden yangında yaklaşık 5 bin 500 hektar alan küle döndü.

13 Ekim 2021 Çarşamba 23:43
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California'da yangın: 5 bin 500 hektar alan yandı
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ABD’nin California eyaletinin Santa Barbara bölgesinde devam eden yangında yaklaşık 5 bin 500 hektar alan küle döndü.

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Santa Barbara bölgesinde günlerdir devam eden yangın nedeniyle tren seferleri askıya alınırken, oto yollar trafiğe kapatıldı. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınamadığı yangında yaklaşık 5 bin 500 hektar alan küle döndü. Yangın söndürme çalışmalarına 765 itfaiye erinin katıldığı belirtildi.

Tahliye emri verildi

Santa Barbara County Şerif Departmanı, El Capitan Beach Eyalet Parkı ve West Camino Cielo ile Arroyo Hondo Kanyonu ve Refugio Kanyonu arasındaki bölgelerde tahliye emri verdi. Ayrıca çevredeki diğer bölgeler için de tahliye uyarıları yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, alevlerin yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alınabildiği ifade edildi.

Pazartesi günü başlayan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi verilerine göre, California'da şu anda 10 büyük aktif yangın devam ediyor.

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