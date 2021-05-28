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California'da aşı olmaya teşvik için para ödülü dağıtılacak

ABD'nin California eyaletinde halkın koronavirüs aşısı olmasını teşvik etmek amacıyla toplam 116,5 milyon dolarlık ödül dağıtılacağı duyuruldu.

28 Mayıs 2021 Cuma 10:58
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California'da aşı olmaya teşvik için para ödülü dağıtılacak

ABD'nin California eyaletinde aşı çalışmalarının hızlandırılması için ödül yöntemine başvurulacak. Eyalette bugüne kadar 20 milyondan fazla kişi aşı oldu. Ancak aşılamanın hızlandırılması için Vali Gavin Newsom, 4 Haziran'dan itibaren aşı olanlara para ödülü vereceklerini duyurdu. 

Newsom, bu kapsamda 10 kişiye 1,5 milyon dolar, 30 kişiye 50 bin dolar, 2 milyon kişiye ise 50'şer dolarlık hediye çeki olmak üzere toplam 116,5 milyon dolar ödül dağıtacaklarını kaydetti.

COVID-19 tedbirlerinin en aza indirileceği haziran ortasına kadar halkın yüzde 70'ine aşı yapılmasını hedefleyen Newsom, aşılamalara hız kazandırabilmek için ABD'deki diğer eyaletlerden daha fazla kaynağın tahsis edildiğini belirtti.

Yetkililer, halka dağıtılacak ödüllerin kaynağının, eyaletin afetle mücadele bütçesinden tahsis edileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD'de Ohio ve New York'ta da aşı çalışmalarına hız vermek için çeşitli ödüllendirmeler yapılıyor.

Son Güncelleme: 28.05.2021 16:31
Anahtar Kelimeler:
CaliforniaABD
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