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Çam yeni umut kaynağı

Lund Üniversitesi’nden araştırmacılar, kozalaklı ağaçların reçinesinde bol miktarda bulunan organik bileşiklerin, iklimi soğutma özelliklerini inceliyor.

01 Eylül 2019 Pazar 16:55
Çam yeni umut kaynağı

Brezilya Amazonları’ndaki büyük yangınlar, Kaz Dağları’nda ormanların madencilere peşkeş çekilmesi derken doğa katliamları hız kesmeden sürüyor. Bir yanda doğayı katlederek iklim değişikliğini tetikleyen irili ufaklı örneklerle karşılaşırken diğer yandan doğayı önemseyen ve gezegenin geleceği için çalışanlar var. İsveçli bilim insanları, iğneyapraklı ağaçların, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadeleye yardımcı olup olmayacağını araştırıyor.

İsveç’in ladin ormanlarının derinliklerindeki Lund Üniversitesi’nden araştırmacılar, kozalaklı ağaçların reçinesinde bol miktarda bulunan ve ayrıca ladin, köknar ve çam ağaçlarına belirgin bir koku veren organik bileşiklerin, iklimi soğutma özelliklerini inceliyor.

Çünkü bu küçük parçacıklar, atmosfere salındığında güneş ışığını uzağa yansıtan bulutları oluşturmak için nemle etkileşime giriyor. Ağaçların soğutma gücü Ormanlar, İsveç’in yaklaşık yüzde 70’ini kapsamakla birlikte, iklimi etkilemede benzersiz bir rol oynuyor. Çünkü ağaçlar, hem atmosferden zararlı karbondioksidi emiyor hem de ikincil organik aerosol parçacıkları (SOA’lar) oluşturan reaktif gazlar yayıyor.

Güneş ışığını engelleyen bulutların oluşmasına yardım eden de işte bu parçacıkların havadaki bolluğu. İskandinav ülkelerinde ticari amaçlarla da kullanılan kozalaklı ağaç türleri, diğer birçok ağaç türüne kıyasla yüksek bir SOA konsantrasyonu üretmesiyle biliniyor.

Öldürenlere karşın yaşatanların olması mutluluk verici. Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Adam Kristensson, Reuters’e şunları söyledi: “Dünya’nın güney kesimlerindeki ağaçlar, kuzeydekilere göre küresel ısınmaya daha iyi karşı koyuyor.” Bu, Güney Yarımküre’de yaşayan insanlar için iyi bir haber gibi görünse de birçok ülkenin yıkıcı ormansızlaştırmaya maruz kaldığını bilmek önemli.

 

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