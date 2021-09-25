Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru ve eşi mahkemeye...
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
banner107

Çamaşır yıkarken yapılan bu hataları biliyor muydunuz?

Çamaşır makineleri sayesinde çamaşır yıkamak oldukça kolay bir iş haline gelmiş gibi görünüyor. Ama çamaşır makinesinin kullanımı yaygınlaşsa da kulaktan dolma bilgiler yüzünden sık sık hatalar yapılıyor ve makineden tam verim alınamıyor. Peki çamaşır makinesini hakkıyla kullanabilmek için nelerden kaçınmak gerekiyor? İşte detaylar...

25 Eylül 2021 Cumartesi 14:18
285 Okunma
Çamaşır yıkarken yapılan bu hataları biliyor muydunuz?
banner108

Çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Eğer bunlara aldırış etmezseniz, maalesef çamaşır makinesinden verim alamazsınız ve çamaşırlarınız doğru bir şekilde temizlenmez. Bu yüzden sizler için çamaşır yıkarken en sık yapılan hataları derledik. İşte karşınızda çamaşır yıkarken kaçınmanız gereken hareketler...

FAZLA DETERJAN KULLANMAK

"Ne kadar çok deterjan, o kadar temiz çamaşır" mantığıyla yapılan bu hata, en sık yapılan yanlışlardan birisi. Fazla deterjan kullanmak çamaşırları daha iyi temizlemez. Aksine fazla deterjanla temizlendiği düşünülen kıyafetler iyi durulanmazsa ciltte alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

HER ŞEYİ MAKİNEDE YIKAMAK

Çamaşır makinesi işimizi çok kolaylaştırır ancak her şeyi makinede yıkamak da büyük bir hata. Örneğin; mayolar ve dantelli iç çamaşırlarını makinede yıkamak daha çabuk yıpranmalarına sebep olur.

KIYAFETLERİN DÜĞMELERİNİ KAPATARAK YIKAMAK

Özellikle gömlekleri, düğmeleri kapalı şekilde yıkamak sık yapılan hatalar arasında. Kıyafetleri düğmeleri kapalı şekilde yıkamak, düğmelerin ve iliklerin yıpranmasına neden olur.

FERMUARLARI AÇIK BIRAKMAK

Yapılan hatalardan birisi de kıyafetlerin fermuarlarını açarak makineye atmak. Eğer kıyafetlerinizi fermuarları açık şekilde yıkarsanız, hassas kumaşlı ya da örgülü kıyafetleriniz deforme olabilir.

ÇAMAŞIRLARI TÜRLERİNE GÖRE AYIRMAMAK

Kıyafetleri renkliler ve beyazlar olarak ayırmak hepimizin dikkat ettiği bir nokta. Ancak kıyafetleri türlerine göre ayırmak çoğu kişinin aklına gelmiyor! Örneğin; tüy bırakan kıyafetleri ayrı yıkamanız, diğer kıyafetlerin tüylenmesini önleyebilir. Ya da kalın ve ağır kıyafetleri ayrı, ince ve hafif kıyafetleri ayrı yıkayabilirsiniz. Böylece kıyafetlerin kuruma süresi de eşit olur. Bunların yanında yatak örtüleri, çarşaflar ya da havlu gibi büyük ürünleri diğer çamaşırlardan ayrı yıkamak gerekir.

YIKAMA İŞLEMİ BİTTİĞİNDE KAPAĞI HEMEN KAPATMAK

Çamaşır yıkarken yapılan hatalardan biri de, yıkama işlemi bitince kapağı hemen kapatmak. Çamaşır makinesinin içi, yıkama sonrasında zararlı bakterilerin üremesi için çok elverişli bir ortam. Bunu önlemek için yıkama sonrasında kapağı açık bırakmak gerekir. Ayrıca kapağın etrafında deterjan ve kirlerin birikmemesi için de düzenli olarak kapağın etrafı temizlemelisiniz.

Son Güncelleme: 25.09.2021 14:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cesetleri vince asıp Afgan halkına izlettiler
Cesetleri vince asıp Afgan halkına izlettiler
Anne ayı yavrusunu parka götürdü, kaydıraktan kaymayı öğretti
Anne ayı yavrusunu parka götürdü, kaydıraktan kaymayı öğretti
Özel adalar sıfır daireden daha ucuza satılıyor
Özel adalar sıfır daireden daha ucuza satılıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim