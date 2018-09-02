Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92723
ALTIN
253.121
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4035
EURO
7.6511
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor

Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD, 18 yaşındaki çete üyesinin, 11 yaşındaki bir kızın odasına camdan girerek tecavüz etmesini konuşuyor.

02 Eylül 2018 Pazar 16:57
Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'nin New York eyaletinin Brooklyn kentinde etkili olan MS-13 çetesinin bir üyesi, işlediği suçla ABD’yi şoke etti.

Çarşamba günü 23.30 civarında El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala, bir apartmanın ikinci katına çıktı. Camdan içeri giren Ayala, 11 yaşındaki kıza yatağında tecavüz etti. 18 yaşındaki tecavüzcü, kızın bağırması üzerine kaçtı.

Günler süren aramalar sonuç verdi ve tecavüzcü dün bir inşaatta yakalandı. Gözaltına alınan Ayala, yargılanmayı bekliyor.

banner22
Son Güncelleme: 02.09.2018 17:01
Anahtar Kelimeler:
HaberTecavüzABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi
Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi
Benzerlik nedeniyle suçsuz yere 17 yıl hapis yatan adam 1.1 milyon dolar tazminat istiyor
Benzerlik nedeniyle suçsuz yere 17 yıl hapis yatan adam 1.1 milyon dolar tazminat istiyor
Kuraklık nedeniyle bu yavru köpekler yarın 'uyutulacak'
Kuraklık nedeniyle bu yavru köpekler yarın 'uyutulacak'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim