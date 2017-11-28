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Cami saldırısında ölenlerin sayısı 309'a yükseldi

Mısır'da Ravda Camisi'ne yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 309'a yükseldiği bildirildi.

28 Kasım 2017 Salı 11:03
Cami saldırısında ölenlerin sayısı 309'a yükseldi
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Mısır'ın Ariş kentinde yer alan Ravda Camisi'ne yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 309'a yükseldiği bildirildi.

Kuzey Sina Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ravda Camisi'ne cuma günü düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 309'a yükseldi.

Mısır Başsavcılığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, camiyi hedef alan saldırıda 27'si çocuk 305 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Başsavcılık, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganların 25-30 kişi olduğunu belirtmişti.
 

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