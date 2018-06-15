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Cammu Keşmir'de barış yanlısı gazeteciye suikast

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir eyaletinde barış yanlısı Müslüman gazeteci Şucaat Buhari uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

15 Haziran 2018 Cuma 10:10
Cammu Keşmir'de barış yanlısı gazeteciye suikast

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir eyaletinde barış yanlısı Müslüman gazeteci Şucaat Buhari uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, gazeteci Buhari'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

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Açıklamada, ellerinde otomatik silahlar bulunan motosikletli saldırganların, ofisinden çıkan Buhari ile koruma polislerini hedef aldığı, otomatik silahlarla açtıkları ateşte Buhari ile koruma polisini öldürdükleri belirtildi.

Olayda bir polisin de yaralandığı ifade edildi. 

Keşmir sorununun barışçıl çözümünü savunan Buhari, İngilizce yayın yapan Rising Kashmir gazetesinin de aralarında bulunduğu 3 günlük ve 1 haftalık gazetenin editörlüğünü yapıyordu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgede gazeteciler daha önce de suikast sonucu hayatını kaybetmişti. 15 yıl önce Pervez Sultan adlı bir başka Müslüman gazeteci, Buhari ile aynı yerde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

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