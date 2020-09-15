Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Darp davasında karar verildi
Darp davasında karar verildi
Eski kız arkadaşını darp etti
Eski kız arkadaşını darp etti
Ağaç altına sakladılar
Ağaç altına sakladılar
Kendi evi gibi kullandı
Kendi evi gibi kullandı

Can kaybı 932 bin 801’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 932 bin 801’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 449 bin 50’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 280 bin 281’e ulaştı.

15 Eylül 2020 Salı 09:40
779 Okunma
Can kaybı 932 bin 801’e yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 749 bin 289 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 199 bine ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 349 bin 544 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 132 bin 117’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 733 bin 860’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 812 olarak rapor edildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 23 BİN 313’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 23 bin 313’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 404 bin 648’e çıktığı açıklandı.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 593 bin 730’a,  virüs kaynaklı ölü sayısı 29 bin 848 oldu. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 387 bin 252’ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 507’ye çıktığı bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 950’ye yükseldiği aktarıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump: Bilimin bildiğini sanmıyorum
Trump: Bilimin bildiğini sanmıyorum
ABD'de COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 198 bin 562'ye çıktı
ABD'de COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 198 bin 562'ye çıktı
G-20'de COVID-19’a rağmen büyüyen tek ülke: Çin
G-20'de COVID-19’a rağmen büyüyen tek ülke: Çin
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim