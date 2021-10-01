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Cani anne çocuklarına kurşun yağdırdı: Cennete göndermek istedim

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir kadın 2 yaşındaki çocuğunu öldürürken, 6 yaşındaki çocuğunun da hastanede yaşam savaşı vermesine neden oldu. Verdiği ifadede 2 yaşındakini yakın mesafeden 6 yaşındakini ise kaçtığı anda 3 el ateş ederek sırtından vurduğunu söyleyen cani kadın, savunma gerekçesi olarak ''onları cennete göndermek istedim'' açıklamasında bulundu.

01 Ekim 2021 Cuma 10:24
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Cani anne çocuklarına kurşun yağdırdı: Cennete göndermek istedim
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24 yaşındaki Esther Callejas adındaki kadın iki çocuğunu öldürmekten yargılanıyor. ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen korkunç olayda, 2 yaşındaki kızını yakın mesafeden vurarak öldürdüğünü, kurşunların hedefi olmaktan kaçmaya çalışan 6 yaşındaki oğluna ise 3 el ateş ettiğini itiraf eden cani anne, daha sonra kendini de vurmak istediğini ancak tüm mermilerin bittiğini söyledi. Verdiği ifade de ise amacının çocuklarını cennete göndermek olduğunu belirtti.

POLİS: BU GÖRÜNTÜ AKLIMIZDAN ÇIKMAYACAK

Raporlara göre, 6 yaşındaki çocuk hala yaşam savaşı veriyor ve durumu hala kritik. İhbar anında olay yerine gelen polis memurlarından biri, ilk yardım ekiplerinin hastaneye gidene kadar çocuklara kalp masajı yaptıklarını söylerken gördükleri manzaranın hiçbir zaman akıllarından çıkmayacağını söyledi.

Polis ekiplerinin bildirdiğine göre, cinayet ve cinayete teşebbüsle suçlanan Callejas cinayet silahını birkaç yıl önce satın almış ancak kocası Emmanuel Isidro'dan saklamıştı. Kadının ayrıca, depresyon için reçeteli ilaçlar kullandığı belirtildi.

DENEME ATIŞI YAPMIŞ

Tabancayı cinayet gününden günler önce çocuk odasına sakladığını söyleyen kadın, silahı çocuklarına çevirmeden önce bir de deneme atışı yaptı. Yerel gazete 2 yaşındaki Eperanza Isidro'nun hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

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