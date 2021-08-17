Canlı yayında BBC muhabirine Taliban’dan telefon: ‘Kimseden intikam alınmayacak’

Daha sonra rejiye “İzleyicilerimiz bunu duyabiliyor mu” diye soran Hakim’in Şahin’e ilk sorusu şu oldu: “Şu anda Kabil’de çok fazla kaos ve karışıklık var. Taliban’ın şu anda ve bundan sonra ne yapmayı planladığını anlamamıza yardım eder misiniz?”

Şahin yanıt olarak, “Afganistan’daki, özellikle de Kabil kentindeki insanlara mallarının ve hayatlarının güvende olduğunu garanti ediyoruz. Kimseden intikam alınmayacak” dedi.

Halkın ve ülkenin hizmetinde olduğunu öne süren Shaheen şöyle devam etti: “Kumandanlarımız, güçlerimize şehre girmemeleri için Kabil kapısında kalmaları talimatını verdi. Barışçıl bir yetki devrini bekliyoruz. İnsanlar normal yaşamlarına devam edebilecekler. Kabil yönetimiyle veya yabancı güçlerle çalışanlardan intikam alınmayacak. Bütün büyükelçiliklerin çalışmalarına devam etmesini istiyoruz, diplomatlar veya hiç kimse için bir risk olmayacak. Hepsi geçmişte olduğu gibi devam etmeli.”