Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Cansız bedenin ünlü Hollywood yıldızı olduğu ortaya çıktı!

ABD'nin New York şehrinde sokakta bulunan cansız bedenin ünlü bir Hollywood yıldızı olduğu ortaya çıktı. Cansız bedenin Oscar ödüllü "Green Book" filminde yol alan Frank Vallelonga Jr.'ye ait olduğu tespit edildi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 17:59
27 Okunma
Cansız bedenin ünlü Hollywood yıldızı olduğu ortaya çıktı!



New York'un Bronx bölgesinde 28 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde sokak saatlerinde cansız beden bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Oscar ödüllü "Green Book" filminde rol alan Amerikalı oyuncu Frank Vallelonga Jr. olduğunu belirledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

New York Şehri Polis Departmanı, olayın ardından bir kişinin gözaltına alındığını ve cesedi gizlemekle suçlandığını açıkladı. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Vallelonga Jr.'ın ölüm sebebinin, adli tıp uzmanları tarafından araştırıldığı belirtildi.

FRANK VALLELONGA JR KİMDİR?

Frank Vallelonga Jr, Amerikalı oyuncu Tony Lip'in oğludur.Frank Vallelonga Jr, Oscar ödüllü "Green Book" filminde amcası Rudy Vallelonga'yı canlandırdı. Green Book filmi, babası Vallelonga'nın babası Tony Lip'in şöförlüğünü yaptığı piyanist Dr. Don Shirley ile olan hikayesini konu alıyor. Frank Vallelonga Jr, Doğum Günü Pastası, Gravesend, The Neighborhood, Yeşil Rehber, All In, The Signs of the Cross, Soprano Ailesi, A Brilliant Disguise filmlerinde rol aldı.

Son Güncelleme: 03.12.2022 19:04
Anahtar Kelimeler:
Frank Vallelonga Jr.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kararı Seyşeller yönetimi verdi...
Kararı Seyşeller yönetimi verdi...
Yemen'de camiye el bombasıyla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü
Yemen'de camiye el bombasıyla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü
F-35'in iniş takımları arızalandı! Piste acil iniş yaptı...
F-35'in iniş takımları arızalandı! Piste acil iniş yaptı...








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim