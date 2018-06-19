Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94437
ALTIN
193.942
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2278
EURO
5.4729
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
banner34

"Çatışma yaşanan ülke sayısı 30 yılda en yüksek seviyeye çıktı"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 30 yılda "şiddetli çatışmalara" sahne olan ülke sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

19 Haziran 2018 Salı 17:33
"Çatışma yaşanan ülke sayısı 30 yılda en yüksek seviyeye çıktı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 30 yılda "şiddetli çatışmalara" sahne olan ülke sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. 

Ara buluculuk konulu Oslo Forumu'na katılmak üzere Norveç'te bulunan Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı ve ölü sayısı bakımından savaş olarak sınıflandırılabilecek "şiddet durumunun" 2007 yılından bu yana üç katına çıktığını, "düşük yoğunluklu çatışmaların" yüzde 60 arttığını kaydetti. 

banner39
Son 30 yılda "şiddetli çatışmalara" sahne olan ülke sayısının en yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çeken Guterres, çatışmaları önleyici girişimlerin her zamankinden daha gerekli olduğunu belirtti. 

Guterres, 2005'ten bu yana çatışmalarda ölen kişi sayısının da on misli arttığını ve küresel terörizmin, "her an her yerde vurabilecek" yeni bir mücadele türü olduğunu sözlerine ekledi. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) "2017 Küresel Eğilimler" raporunda, geçen yıl savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısının 68,5 milyon gibi çok yüksek bir rakama çıktığı belirtilmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin, 'Kim-Trump Zirvesi' sonuçlarının uygulanmasını bekliyor
Çin, 'Kim-Trump Zirvesi' sonuçlarının uygulanmasını bekliyor
'NATO'yu bir arada tutan bağlar zorlanıyor'
'NATO'yu bir arada tutan bağlar zorlanıyor'
BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze savaşın eşiğinde"
BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze savaşın eşiğinde"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim