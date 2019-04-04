Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'nin başkenti Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve son gelişmelerin ele alındığı ve ikili ilişkilerin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili gelişmelerin ve S-400 konusunun ele alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili devam eden müzakereler konusunda desteğini dile getirdi, aynı zamanda bölgede Türkiye'nin tek taraflı bir askeri eyleminin muhtemel yıkıcı sonuçları hususunda uyarıda bulundu." ifadelerine yer verildi.

Pompeo'nun Türkiye'de tutuklu bulunan bazı Amerikan vatandaşlarının durumunu da gündeme getirdiği kaydedilen açıklamada, "Bakan Pompeo ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan muhtemel S-400 füze sistemi alması konusundaki endişesini dile getirdi. Ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki potansiyel ekonomik fırsatlar da görüşmede ele alındı." denildi.

ANKARA'DAN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşümesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya ilişkin, "Söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, Bakan Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında dün gerçekleşen görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir. Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir."

Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla yarın yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'da bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun Washington temasları kapsamında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.