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Çavuşoğlu'dan, S-400 açıklaması

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırım tehditlerine ilişkin, ''Hangi açıklama gelirse gelsin S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil'' dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:53
Çavuşoğlu'dan, S-400 açıklaması

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Amerika'nın attığı adımlar hukuka uygun değildir. Amerika kat sayı ile ilgili söylemlerini değişik düzeyde dile getiriyor. Amerika'nın S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz.

(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil.''

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