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Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Moskova'daki görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, “Hedefimiz Ukrayna’nın silahsızlandırılması” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, “Ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettik, ediyoruz” derken, “Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık" şeklinde konuştu.

16 Mart 2022 Çarşamba 14:48
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Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi sona erdi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un Moskova’daki görüşmesi sona erdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “Hedefimiz Ukrayna’nın silahsızlandırılması” diye konuştu. 

Rusya Dışişleri Bakanı, "Ukrayna faşist ideolojiden temizlenmeli" dedi. 

'ANKARA PRAGMATİK BİR ÇİZGİ İZLİYOR'

Türkiye'nin Rusya'ya tek taraflı yaptırımlara katılmadığını söyleyen Lavrov, "Ankara pragmatik bir çizgi izliyor" ifadelerini kullandı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, “Ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettik, ediyoruz” derken, “Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık" şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE'NİN DENGELİ TUTUMU BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ’

Görüşme öncesinde açıklamada bulunan ikiliden Lavrov, "Ukrayna ile ilgili görüş ayrılığımız var" demiş, “Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok kıymetli" diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Türkiye başından beri dengeli ve objektif bir tutum sergiledi" şeklinde konuşmuş, "Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam edeceğiz" diyen Çavuşoğlu diplomasi vurgusu yapmıştı.

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