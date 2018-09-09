Çavuşoğlu uyardı: 2 milyona yakın mülteci gelebilir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, İdlib’te yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, “İdlib’ten Türkiye sınırına doğru 2 milyona yakın mülteci gelebilir” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Manavgat ilçesinde partisinin ilçe yöneticileriyle toplantıda bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından gazetecilere İdlib konusunda açıklamada bulundu.

Suriye’de İdlib özelinde saldırıların daha önce başladığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bizim tüm amacımız zaten bu saldırıları durdurmaktı. Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk. Bir taraftan içeride radikal gruptan ılımlı grupları ayırmak için çok çaba sarf ettik. Gerçekten bunda önemli mesafeler de kat ettik.”dedi.

Saldırıların devam etmesi halinde bölgeden göç yaşanacağı ihtimaline ilişkin de değerlendirme yapan Çavuşoğlu, “Böyle bir durumda 2 milyona yakın insan Türkiye sınırına gelebilir. Böyle bir riskin, böyle bir tehdidin olduğunu söylüyoruz. Bunu Avrupalı muhataplarımıza da söylüyoruz. Alman Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Böyle bir durumda, bu baskı her yeri etkiler. Almanya’yı da etkiler, Avrupa’yı da de ektiler, bizleri de etkiler. Buna karşı da ortak tedbirler almamız lazım. Aksi takdirde çok ciddi insani dramlar oluşur.”dedi.

Timeturk/