CDC'den aşı uyarısı

ABD genelinde tüm eyaletlerde Coronavirüs vakaları artıyor. Vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 70 yükseldi. Can kayıplarında ise yüzde 26'lık artış kaydedildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Rochelle Walensky yeni vakaların aşısız kişilerde görüldüğüne işaret etti. Salgının "aşılanmamışların pandemisi" olma yolunda ilerlediğini söyledi.



Hastaneye yatanların yüzde 97'sinin aşısız vakalardan oluştuğuna dikkat çekti.



Walensky pandemiyle mücadelede aşılanmanın önemine değindi, tam olarak aşılanmış kişilerin hastalığı ağır geçirme, hastaneye yatma ve ölüme karşı korunduğunu kaydetti



En büyük endişelerinin aşıyla önlenebilecek ağır vaka ve hatta ölümlerle karşılaşmaya devam etmek olduğunu söyledi. Aşı olma çağrısı yaptı.



Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr Anthony Fauci de zorlu bir varyantla karşı karşıyayız dedi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da önümüzdeki haftalarda özellikle aşılamanın düşük olduğu bölgelerde artmasının beklendiği kaydedildi.



Mayıs ayı sonunda 500 binin altına inen dünya genelindeki günlük toplam vaka sayısı tekrar 500 binin üzerine çıkmış durumda.



En fazla vaka görülen ülkelerin başında Endonezya, İngiltere ve Hindistan geliyor.



Uzmanlar salgının kontrol edilebilmesi için ülkelerin aşılama kampanyalarına hız vermesi gerektiğini söylüyor.