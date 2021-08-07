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CDC’den koronavirüs geçirenlere ‘aşı olun’ çağrısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede aşı olmaya karşı olan çoğunluğun koronavirüs geçiren kişiler olmasının tespit edilmesi üzerine yeni bir araştırma yayımladı. Çalışmada CDC, Kovid-19 atlatan kişilerin aşı olmasının önemini vurgularken, iki doz aşı olmayanların, olanlara göre iki kat daha fazla enfekte olma riski olduğu belirtildi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 17:20
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CDC’den koronavirüs geçirenlere ‘aşı olun’ çağrısı

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken virüsün mutasyon geçirerek varyantlarının ortaya çıkmasıyla birlikte vaka sayıları artıyor.

Özellikle diğerlerine göre daha bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı vakaları her geçen gün artarken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), corona virüsü atlatan kişiler ile ilgili yeni araştırmasını yayımladı.

NTV'nin aktardığı haberde, Kovid-19 atlatan kişilerin aşı olmasının önemi vurgulanırken, iki doz aşı olmayanların, olanlara göre iki kat daha fazla enfekte olma riski olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz gün yayımlanan raporda, koronavirüs geçiren kişilerin ayrıca aşı olmaları durumunda bağışıklık hücrelerinde büyük bir artış kaydedildiği belirtilirken, bununla birlikte yeni varyantlara karşı da koruma sağladıkları belirtildi.

Araştırma ile ilgili konuşan CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, “Daha önce Kovid-19 geçirdiyseniz, lütfen yine de aşı olun” derken, "Özellikle daha bulaşıcı delta varyantı tüm ülkeye yayılırken, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolu aşı yaptırmaktır" diye konuştu.

'Virüsün ilk halinden de varyantlara karşı da korunuyorsunuz'

Yapılan başka bir çalışmada ABD’de aşı olmak istemeyen kişilerin ana nedeninin koronavirüs geçirdikleri için bağışıklığa sahip olduklarını düşünmesi olarak tespit edilirken, araştırmada CDC bilim insanları, kişilerin bağışıklıklarının varyantlara karşı etkili olmayacağının altını çizdi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci de konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde, "Hiç şüphe yok ki, Kovid-19'dan kurtulan bir kişinin aşılanmasının hem bağışıklığın miktarını hem de genişliğini artırıyor” derken, “Böylece yalnızca virüsün ilk haline karşı değil değil, varyantlarına karşı da korunursunuz” şeklinde konuşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsABD
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