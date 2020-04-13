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Çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila etmesi nedeniyle 1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:14
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Çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamada, ülkede çekirgelerin, yaklaşık 200 bin hektarlık araziye zarar vermesi sonucu 356 bin ton tahılın kaybına yol açtığı belirtildi.

Çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve acil gıda yardımına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

FAO Etiyopya Temsilcisi Fatouma Seid, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çekirge istilasının, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye denk geldiği bu dönemde, halkın geçim kaynaklarını korumak için azami çabanın sarfedilmesi gerektiğini söyledi.

Seid, koşullar izin verdiği taktirde FAO'nun, çiftçilere ve kırsal kesimde yaşayanlara destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Aylardır Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar veren çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40 ila 80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerEtiyopyaçekirge Istilası
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