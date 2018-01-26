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Çekler sandık başında

Çekler cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti...

26 Ocak 2018 Cuma 19:28
Çekler sandık başında
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Çekya'da halk cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Yaklaşık 8 milyon seçmenin bulunduğu Çekya'da oy verme işlemleri iki gün sürecek.

Cumhurbaşkanının belli olacağı ikinci turda, mevcut Cumhurbaşkanı Milos Zeman ve eski Çekya Bilimler Akademisi Başkanı Jiri Drahost yarışıyor.

Seçmenler, bugün yerel saatle 14.00-22.00 ve yarın 08.00-14.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

12-13 Ocak'ta düzenlenen ve toplamda dokuz adayın yarıştığı seçimin ilk turunda Zeman yüzde 38,6 (2 milyon oy), Drahost ise yüzde 26,6 (1,4 milyon oy) almıştı.

Kamuoyu araştırmalarına göre, her iki adayın da şanslarının eşit olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanının 2013'ten beri halk tarafından doğrudan seçildiği ülkede Zeman ikinci turda seçilmişti.

Popülist söylemleriyle tanınan Zeman, Gayrimemnun Halk Hareketi (ANO) Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş’in de desteğini aldı.

Zeman, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına da destek verirken eski Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti Lideri Bohuslav Sobotka ile yaşadığı istifa kriziyle de hatırlanıyor.

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