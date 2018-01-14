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Çekya'da Cumhurbaşkanı seçilemedi

Çekya’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yeni cumhurbaşkanı seçilemedi.

14 Ocak 2018 Pazar 14:11
Çekya'da Cumhurbaşkanı seçilemedi
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Çekya'da iki gün süren cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan 9 adaydan hiçbirisi seçimi kazanmak için gerekli olan yüzde 50'lik oy oranına ulaşamadı.

Oyların yüzde 99'unun sayıldığı sonuca göre, mevcut Cumhurbaşkanı Milos Zeman yüzde 38 ve eski Çekya Bilimler Akademisi Başkanı Jiri Drahost yüzde 26 oy aldı.

Diğer adaylardan, Pavel Fischer yüzde 10, Michal Horacek yüzde 9, Marek Hilser ise yüzde 8 oy aldı. Zeman ve Drahost, 26-27 Ocak'ta düzenlenecek seçimlerin ikinci turunda yarışacak.

Yaklaşık 8 milyon seçmenin bulunduğu Çekya'da oy verme işlemi iki gün sürdü ve seçime katılım oranı yüzde 61 oldu.

Cumhurbaşkanının 2013'ten beri halk tarafından doğrudan seçildiği ülkede Zeman ikinci turda seçilmişti.

Popülist söylemleriyle tanınan Zeman, Gayrimemnun Halk Hareketi (ANO) Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş’in de desteğini aldı.

Zeman, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına da destek vermesiyle biliniyor.

Seçimin ikinci turu 26-27 Ocak'ta yapılacak.

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